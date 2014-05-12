版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 14:28 BJT

俄罗斯金融：央行数据显示俄民众大量抛售卢布

路透莫斯科5月12日 - 俄罗斯官方数据显示，该国民众3月抛售卢布速度创逾四年最快。俄罗斯与西方就乌克兰问题陷入冷战以来最严重僵局，令卢布受到打击。

上周末央行数据显示，3月外币总需求达149亿美元，为2009年1月受金融危机影响以来最高。外币需求主要是美元和欧元。

3月外币需求是2月的1.5倍。俄罗斯总统普京3月初曾表示，他有权出兵乌克兰以保护当地讲俄语的居民。俄罗斯随后将克里米亚并入，引致西方的声讨与制裁。

“2014年3月，由于卢布兑主要货币持续走软，加之可能进一步下滑的不确定性影响，外币总需求大幅增长，”俄罗斯央行声明称。

央行并未详细解释卢布为何下跌。

央行还表示，俄罗斯民众匆忙赶往银行提取外币的速度也创纪录最快，共提款69亿美元，近半来自其美元账户。

在假日长周末前，卢布兑美元上周四收在35.04，兑欧元为48.53。今年迄今，卢布兑美元下跌近6.5%。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐