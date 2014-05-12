俄罗斯金融：央行数据显示俄民众大量抛售卢布

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透莫斯科5月12日 - 俄罗斯官方数据显示，该国民众3月抛售卢布速度创逾四年最快。俄罗斯与西方就乌克兰问题陷入冷战以来最严重僵局，令卢布受到打击。
上周末央行数据显示，3月外币总需求达149亿美元，为2009年1月受金融危机影响以来最高。外币需求主要是美元和欧元。
3月外币需求是2月的1.5倍。俄罗斯总统普京3月初曾表示，他有权出兵乌克兰以保护当地讲俄语的居民。俄罗斯随后将克里米亚并入，引致西方的声讨与制裁。
“2014年3月，由于卢布兑主要货币持续走软，加之可能进一步下滑的不确定性影响，外币总需求大幅增长，”俄罗斯央行声明称。
央行并未详细解释卢布为何下跌。
央行还表示，俄罗斯民众匆忙赶往银行提取外币的速度也创纪录最快，共提款69亿美元，近半来自其美元账户。
在假日长周末前，卢布兑美元上周四收在35.04，兑欧元为48.53。今年迄今，卢布兑美元下跌近6.5%。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。