韩国股市：连续第三天收高，因三星电子大涨

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透首尔5月12日 - 韩国股市周一连续第三个交易日上涨，扳回稍早跌势，因权重股三星电子大涨所激励，抵销了外资持续流出的冲击。
占大盘逾17%的三星电子 ，股价跳涨4%，因在公司董事长周日入院治疗后，市场揣测三星集团 可能会进行重整。该股涨幅为2013年8月13日以来最大。
综合股价指数 收高0.4%至1,964.94点，为连续第三天上涨。
外资卖超1,000亿韩元，为连续第八个交易日卖超。(完)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。