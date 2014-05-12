韩国股市：连续第三天收高，因三星电子大涨

路透首尔5月12日 - 韩国股市周一连续第三个交易日上涨，扳回稍早跌势，因权重股三星电子大涨所激励，抵销了外资持续流出的冲击。

占大盘逾17%的三星电子 ，股价跳涨4%，因在公司董事长周日入院治疗后，市场揣测三星集团 可能会进行重整。该股涨幅为2013年8月13日以来最大。