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市场报道 | 2014年 5月 12日 星期一 14:25 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：印度选举结果为观察重点

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* 美元/日圆上涨0.08%，欧元/日圆上涨0.31%，美元/印度卢比跌0.52%，印度主要股价指数Sensex上涨1.87%

* 沪综指大涨1.87%，日经指数下跌0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.55%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.6341%

* 印度反对党要角Narendra Modi寻求在大选最后一轮中赢得个人胜利

* 日本出口不振而非加税可能动摇日本央行心志

* 乌克兰东部反叛势力宣布在自治公投中大获全胜 (完)

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