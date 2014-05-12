《汇市简讯》欧洲开盘：印度选举结果为观察重点

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
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* 美元/日圆上涨0.08%，欧元/日圆上涨0.31%，美元/印度卢比跌0.52%，印度主要股价指数Sensex上涨1.87%
* 沪综指大涨1.87%，日经指数下跌0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.55%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.6341%
* 印度反对党要角Narendra Modi寻求在大选最后一轮中赢得个人胜利
* 日本出口不振而非加税可能动摇日本央行心志
* 乌克兰东部反叛势力宣布在自治公投中大获全胜 (完)
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路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥