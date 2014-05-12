《汇市简讯》欧洲开盘：印度选举结果为观察重点

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利

路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。