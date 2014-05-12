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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 14:27 BJT

澳洲股市：小幅收跌，因矿业股下跌且联邦预算出炉前市况审慎

路透悉尼5月12日 - 澳股周一下跌0.2%，铁矿石价格疲软，大型矿商股价跟着走软，进而拖累大盘。同时在联合政府的首份联邦预算出炉前，多数投资人持审慎态度。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌12.4点，收报5,448.4点。上周五下跌0.3%。(完) 　　
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