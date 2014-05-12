《交易视点》债券收益率可能震荡上行，本周风险大于机会--广发银行

路透上海5月12日 - 中国广发银行最新报告认为，中国债市上周债券收益率经过上周的大幅下降，本周可能会转向震荡或上行，而IRS利率下降的空间也不大，一旦资金面有波动，也会快速反弹。预期本周风险大于机会。

债券方面，建议可以考虑趁反弹买入中短端金融债，以国开债为最佳。长期限品种建议谨慎操作，过于平坦的曲线蕴藏了风险。

IRS方面，建议目前不要继续收取固定利率，可以在IRS下降时，开始支付短端固定利率，也可以支付shibor IRS 固定利率。

**本周风险大于机会**

分别看，债券利率经过上周的大幅下降，本周将企稳或震荡回落。首先资金面进入季节性的收紧时期。目前资金很宽松，但这个市场自钱荒以来形成了从宽松到紧张快速转换的特点，所以资金很可能突然收紧。

第二是即将公布的宏观经济等数据会被市场充分关注，以发掘未来经济走势的方向，预期这次的数据很难给多头带来刺激，目前的行情已经有些透支预期。所以，本周风险大于机会。不过最终影响市场的是机构行为，“等反弹买入”的心态会影响反弹的力度。

分品种看，金融债相对国债的点差依然较大，相对更有优势，流动性也不错。不过曲线目前很平，国开债3*10点差只有20bp左右，远低于历史平均的50bp。建议可以考虑趁反弹买入中短端金融债，以国开债为最佳。长期限品种建议谨慎操作，过于平坦的曲线蕴藏了风险。

IRS走势波动较小，本周有望震荡向上，但幅度有限，这取决于R007水平。从五一节后的市场来看，此前大幅领先债券走势的IRS已经基本到位，R007再无继续下降的空间，IRS反弹的概率明显增大。从pay side力量就可以看出。而且目前repo IRS水平已经处于去年同期钱荒前的位置，绝对利率偏低。建议目前不要继续收取固定利率，可以在IRS下降时，开始支付短端固定利率，也可以支付shibor IRS 固定利率。

**上周市场回顾：债券收益率快速下降**

上周资金面一直保持宽松状态，R007稳定在3.1%至3.2%，宽松的资金是上周火爆行情的基础。上周债券和IRS利率均下行，不过幅度明显不同。IRS由于前期对资金宽松的预期反应充分，全周下行10bp左右，Pay side力量较强，因为IRS开始预期接下来很可能出现的资金收紧。

反观债券则是一泻千里，尤其是金融债，二级曲线平坦化下行，降幅在20-30bp，国债下行幅度约10bp。一级发行利率也是低到令人咋舌。利率下行如此快速，主要是投资盘在一级的参与力度加大，二级交易型资金在二级市场的买入力度和大大增加。背后的原因，当然是机构开始认识到资金面未必会如去年紧张，而且金融债绝对利率水平偏高。当然，如此快速的利率下降，必然会引来反弹，一旦资金面出现波动，反弹的幅度会较大。

上周资金面保持平稳，公开市场净回笼规模大约300亿，R007在3.1%至3.2%之间波动。在没有其他扰动因素的情况下，资金面保持平稳。这应该是央行愿意看到的情况，资金不松不紧，回购利率平稳。

本周，资金面会继续维持平衡，公开市场到期量2280亿，预计正回购操作量在2200亿左右，实现小幅净投放。下周开始，交税的影响可能会开始显现，R007可能小幅反弹，不过公开市场的灵活操作会及时平抑资金波动。资金不会明显紧张，但小波动会有。

上周，债市收益率大幅下降，其中金融债上行幅度约在20-30bp，国债10-15bp。一级市场发行利率更是低到离谱，7年农发债中标利率4.85%，明显低于二级利率5.0%。可见投资盘开始进入一级市场。在上周的走势中，明显可以看到踏空机构纷纷入场，饥不择食。当然，债市疯狂的时候，我们要冷静，要根据仓位采取策略，不能一味急追。

本周，市场资金会保持平衡，但收益率将进入震荡走势，甚至出现反弹。风险是涨出来的，经过上周利率快速下降和一个周末的消化，市场的情绪会冷静下来。本周公布的经济数据不会明显低于预期，PMI已经给出了一些信号。近期的行情确实有些过猛，所以谨慎为好。

不过“等反弹买入”的心态会影响反弹的力度。目前金融债相对国债的点差依然较大，相对更有优势，流动性也不错。不过曲线目前很平，国开债3*10点差只有20bp左右，远低于历史平均的50bp。建议可以考虑趁反弹买入中短端金融债，以国开债为最佳。长期限品种建议谨慎操作，过于平坦的曲线蕴藏了风险。

上周IRS利率同样是波动较大，下行幅度在10bp左右。Repo IRS市场仍然被较低的R007压制。目前水平基本与去年同期持平，继续下降的动力较弱。Shibor IRS则由于fixing回落预期，已经下行，目前处于比较稳定的位置，下行空间同样不大。

本周，R007可能反弹，在IRS利率已经被压制的情况下，反弹的方向力量更大。目前repo 1y在3.60%附近，去年钱荒前资金宽松时期，repo 1y在3.3%附近，点差已经不大。建议目前不要继续收取固定利率，可以在IRS下降时，开始支付短端固定利率，也可以支付shibor IRS 固定利率。

**美元利率互换市场:利率曲线陡峭**

目前美元利率互换的利率曲线处于非常陡峭的状态。一方面，美联储为了保证美国经济继续平稳地复苏，增加就业率，需要继续维持宽松的货币政策，资金面非常宽松，所以短端的利率仍旧处于历史性的低位。另一方面，2013年至今市场已经认同了美国经济复苏的态势，对于未来美国的经济增长还是非常看好的，所以长端的收益率已经从去年4月份开始大幅上行，造成了目前曲线陡峭的局面。

总体来看，本周美元利率互换曲线变陡。长端30年的收益率在美国经济数据的利好下强势反弹，短端和中端收益率由于受到乌克兰地缘政治危机，耶伦偏鸽派的听证会讲话以及外围经济的弱势等因素的影响，震荡下行。

从美国经济数据来看，近期经济好转明显，首次申请失业金人数、非农就业数据、失业率和ISM非制造业指数均好于预期。在数据发布之后，明显带动了整条收益率曲线的上涨。具体来看，美国5月3日当周首次申请失业金人数31.9万人，低于预期32.5万人；美国4月份非农就业人口+28.8万，增幅为2012年1月以来最大，好于预期+21.8万人；美国4月失业率为6.3%，创下了2008年9月以来的新低，低于预期是6.6%；美国4月ISM非制造业指数55.2，创8个月新高，高于预期54.0。

此外，美国国债一级市场发行需求不足在一定程度上也带动了收益率曲线的上行。但是，耶伦听证会上偏鸽派的讲话，乌克兰政治地缘危机的不确定性，以及欧元区、中国和日本经济复苏的乏力等多方因素又使得美国短期和中期的收益率曲线全线下挫。

耶伦在听证会中有如下论述：

* 虽然非农就业数据利好，但仍然有很多想要工作的人没有工作，失业情况和通货膨胀水平还远未达到美联储的水平，将继续维持宽松的货币政策。

* 金融危机对劳动力市场的打击很深，讨论停止宽松的货币政策还太早，美联储对此也没有具体的时间表。

* 即使美联储缩减停止每个月的购债计划，也会在长时间内维持利率在接近0的水平。

* 经济数据显示了第二季度经济的稳定增长，家庭收入的提高，并且国际市场也有所复苏，都将会促进美国的投资和消费，预计美国经济今年增长将快于2013年，失业率将逐步下跌，通胀将向2%靠近。

* 两个值得关注的风险：“美国的房地产问题”和“乌克兰/俄罗斯危机”导致的紧张情绪。

预期外围经济复苏乏力，美国货币政策继续保持宽松，美国经济将逐步好转的前提下，利率互换短端1年的收益率仍将继续低位震荡的走势，2-5年应该是震荡上行的走势。从策略上来说，1年的期限，建议在目前的低位支付固定收取浮动。一方面，市场预期第二季度经济基本面将继续好转，新的经济数据很有可能会带动其短期的上行，到时再做反向操作，赚取收益。另一方面，目前3个月的Libor处于非常低的位置，继续下行的空间有限，支付1年固定的利息净支出成本也较低。

2-5年的期限，建议波段操作，总体的部位还是建议看多利率。从目前的位置来看可以考虑支付固定收取浮动，并设置好止损线。从日内操作的角度，在美联储公布相关信息和耶鲁发表讲话前可以考虑收取固定支付浮动，夜间设置好止损和止盈线。在美国公布经济数据时可以考虑支付固定收取浮动，同时设置好止损和止盈线。（完）