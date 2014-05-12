《分析》日本央行再度放宽政策的引爆点或是出口，而非消费税上调

**7月有定论**

与日本央行一样，很多民间机构分析师预测出口将逐步回升，但部分人提醒，这种温和的增长可能不足以弥补上调消费税后内需下滑的冲击。

家庭支出和房屋开工步伐将慢于去年，去年财政刺激措施的影响也将开始消退。

根据民间机构日本经济研究中心的一项调查显示，分析师预计始于上月当前财年的经济将增长0.7%，远低于日本央行预估的增长1.1%。

即便这种保守的估计，也是假定本财年出口增长率将从上一财年的3.5%升至5%。

第一生命经济研究所经济分析师新家义贵提醒，要想实现日本央行期冀的亮丽前景，本季出口必须回升并足够增长，以抵消上调消费税后内需呈现的疲态。

“否则，经济衰退并非没有可能，到那时日本央行可能需要再次行动，”他说。“结论应会在7月左右出炉。”

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