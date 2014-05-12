《分析》日本央行再度放宽政策的引爆点或是出口，而非消费税上调

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
**7月有定论**
与日本央行一样，很多民间机构分析师预测出口将逐步回升，但部分人提醒，这种温和的增长可能不足以弥补上调消费税后内需下滑的冲击。
家庭支出和房屋开工步伐将慢于去年，去年财政刺激措施的影响也将开始消退。
根据民间机构日本经济研究中心的一项调查显示，分析师预计始于上月当前财年的经济将增长0.7%，远低于日本央行预估的增长1.1%。
即便这种保守的估计，也是假定本财年出口增长率将从上一财年的3.5%升至5%。
第一生命经济研究所经济分析师新家义贵提醒，要想实现日本央行期冀的亮丽前景，本季出口必须回升并足够增长，以抵消上调消费税后内需呈现的疲态。
“否则，经济衰退并非没有可能，到那时日本央行可能需要再次行动，”他说。“结论应会在7月左右出炉。”
浏览日本贸易收支和出口相关图表，请点击：link.reuters.com/vyq65s
浏览以出口地统计的日本出口相关图表，请点击：link.reuters.com/far65s。(完)
(编译 许娜/张若琪/蔡美珍/石冠兰/王翔琼；审校 田建华/蔡美珍/高琦/艾茂林)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
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