中国股市：沪综指收升2.1%创近两个月最大单日涨幅，新国九条出台提振市场人气

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透北京5月12日 - 中国股市沪综指 周一放量收升，创近两个月最大单日涨幅。在国务院促进资本市场发展的“新国九条”发布后，大盘在煤炭、有色板块带领下大幅上扬。分析师指出，今日政策引发市场较强力度反弹，但IPO扩容压力依然较大，料反弹结束后大盘转入区间震荡阶段。
沪综指收报2,052.871点，涨41.736点或2.08%，此前最大涨幅为2014年3月21日2.72%；上证A股今日成交额880亿元人民币，上日成交金额为574亿元，较上个交易日放大五成。
“涨的都是煤炭、有色这些，它们是完全超跌，它（的大涨）是情绪的集中宣泄。”华创证券分析师胡国鹏表示。
多个煤炭电力股涨停收报，陕西煤业 涨停收报至4.48元，华电能源 亦收报涨停至2.93元。
他并表示，“新国九条”出台对市场情绪有所改善，加大市场短期走势的波动，但无法改变市场中长期的走势。
中国国务院上周五发布促进资本市场发展的新“国九条”，为资本市场划定改革方向。证监会表示，“国九条”是全面深化资本市场改革的纲领性文件，对新时期资本市场各个方面进行了统筹规划和总体部署。
沪深300指数 收报2,179.666点，涨2.14%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,177.2点，涨1.88%，成交737,809手。（完）
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥