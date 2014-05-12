中国股市：沪综指收升2.1%创近两个月最大单日涨幅，新国九条出台提振市场人气

路透北京5月12日 - 中国股市沪综指 周一放量收升，创近两个月最大单日涨幅。在国务院促进资本市场发展的“新国九条”发布后，大盘在煤炭、有色板块带领下大幅上扬。分析师指出，今日政策引发市场较强力度反弹，但IPO扩容压力依然较大，料反弹结束后大盘转入区间震荡阶段。

沪综指收报2,052.871点，涨41.736点或2.08%，此前最大涨幅为2014年3月21日2.72%；上证A股今日成交额880亿元人民币，上日成交金额为574亿元，较上个交易日放大五成。

“涨的都是煤炭、有色这些，它们是完全超跌，它（的大涨）是情绪的集中宣泄。”华创证券分析师胡国鹏表示。

多个煤炭电力股涨停收报，陕西煤业 涨停收报至4.48元，华电能源 亦收报涨停至2.93元。

他并表示，“新国九条”出台对市场情绪有所改善，加大市场短期走势的波动，但无法改变市场中长期的走势。

中国国务院上周五发布促进资本市场发展的新“国九条”，为资本市场划定改革方向。证监会表示，“国九条”是全面深化资本市场改革的纲领性文件，对新时期资本市场各个方面进行了统筹规划和总体部署。