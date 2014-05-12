台湾债市：公债殖利率微幅收跌，然成交清淡多在窄幅波动

* 盘初台债受美债长券偏空影响而稍弱 * 尾盘台股跌幅加大，激励债市多头 * 五年公债估在1.02-1.04%，10券看在1.52-1.54% 路透台北5月12日 - 台湾公债殖利率周一微幅下跌，不过交投清淡，殖利率多位于窄幅区间波动。交易员 表示，盘初台债受到美债长券殖利率走高的影响而保守观望，不过尾盘台股大跌，激励部分多头进场持券。 他们认为，10年期增额发行券103/6期公债标售结果不差，筹码面相当稳定，但目前看来，市场追价的意 愿不能称得上热烈。他们认为，未来国际债市要进一步走强、抑或是台股 出人意料的大跌，才可能触 发新一波的买气。 “尾盘受到台股偏弱一点，有空单回补，但是量很小，基本上算是风平浪静的一天。〞一型民营银行业交 易员说。 他们也表示，原本4-6月各方认为市场上有很多公债、公司债、金融债的新筹码要出炉，本预估对殖利率 而言将有走高压力。只不过，由上周五标售的公债来看，10年券的筹码相当稳定，第二季基本上是殖利率区间 盘整偏下的格局。 只不过，他们也说，上周五标债完毕之后，台债盘面上多头的气势仍在，可惜的是追价的买盘似乎有些不 为所动。未来可能还需要国际债市的配合--比如美国10年期公债殖利率有效跌破2.6%的区间低位；抑或是台股 意外地大跌，始能激励再一波的持券买气。 美国公债上周五涨跌互见，30年期公债跌势继续拖累市场。上日进行的160亿美元30年期公债标售得标收 益率意外高企，拖累同年期公债走低。其他年期公债多数几无变动或持平。10年期公债收益率报2.6179%。 他们也认为，财政部在下周五(23日)将标售新一期的30年公债--103/8期 ，不妨观察此期券 的走向。一位民营银行交易员表示，30年券与20年券的点差已缩小至20基点以内，若30年期公债殖利率走强， 不排除压低前端的20年期、以致于10年期公债殖利率的水位。 央行将代财政部在下周五标售新一期30年公债103/8期，金额预定300亿台币，28日交割。交易员预估，明 日五年期公债103/4 交投区间暂估在1.02-1.04%；10年期公债103/6R发行前交易则估在1.52-1.54 %。 台湾央行周五公布10年增额公债103/6R得标利率为1.532%。该利率落于市场预估1.53-1.55%区间下缘，较 上次同年期公债标售得标利率1.583%下跌5.1个基点。 台股加权股价指数 周一收低0.91%，报8,808.61点。该跌幅明显大于区域亚股，本地时间1442，香 港恒生指数 报升2.16%、中国上证综合指数 升1.99%，MSCI亚太日晟除日本指数 则升0.58%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.05 1.0315 1.0301-1.0358 46.5 10 103/6R -0.06 1.5300 1.5296-1.5375 11.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 5/11(日)：美国财政部长杰克卢访问中国(至5月13日)、美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在迪拜 美国商会和迪拜国际金融中心就经济展望讲话、英国央行金融政策委员会(FPC)成员Donald Kohn在北京讲话。 5/12(一)：美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话、美国4月联邦预算。 5/13(二)：美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在利雅得美国商会就经济展望讲话、美国里奇蒙联邦 储备银行总裁拉克尔致欢迎词、美国4月美国零售销售、美国Redbook连锁店销售、美国企业库存。 5/14(三)：欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许讲话、美国抵押贷款市场指数。 5/15(四)：美国联邦储备理事会副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话、美联储主席叶伦在全国小型 企业周活动上讲话、日本央行总裁黑田东彦在哥伦比亚大学主办的研讨会上讲话、美国4月消费者物价指数(CP I)、美国一周初请失业金人数、美国4月工业生产、台湾上市柜企业公布首季财报截止日。 5/16(五)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲、欧洲央行执委科尔和罗马尼亚央行副总裁Cr istian Popa发表演说、美国4月房屋开工年率、美国4月建筑许可年率、美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值、美国ECRI经济领先指标。 30 103/5 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.5305 5 103/4 1.0315 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)