国际油市：尽管伊拉克等国增加出口，但沙特未计划减产--沙特石油部长

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透首尔5月12日 - 沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密周一称，尽管伊拉克和其他国家的石油出口增加，但做为石油输出国组织(OPEC)最大产油国的沙特并未计划减产。
“市场上大家都喜欢我们的油，为什么要减产？”欧那密在首尔被问到考虑到其他产油国的产出上升、沙特是否减产时称。
欧那密并表示全球石油整体需求稳定。
“不要担心个别国家的情况--看看整体吧。”他说。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。