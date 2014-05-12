国际油市：尽管伊拉克等国增加出口，但沙特未计划减产--沙特石油部长

路透首尔5月12日 - 沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密周一称，尽管伊拉克和其他国家的石油出口增加，但做为石油输出国组织(OPEC)最大产油国的沙特并未计划减产。

“市场上大家都喜欢我们的油，为什么要减产？”欧那密在首尔被问到考虑到其他产油国的产出上升、沙特是否减产时称。

欧那密并表示全球石油整体需求稳定。