香港个股：招商局置地冀借助集团经验涉足海外房地产市场

路透香港5月12日 - 作为招商地产 的唯一海外上市业务平台，招商局置地 称公司有意涉足海外房地产市场，目前亦已在研究中，地点会以招商局集团参与过的市场为考虑。

招商地产董事会秘书刘宁周一表示，目前招商局置地的规模仍很小，母公司的支持对公司将来在香港取得融资会有很好的作用。她指出，目前招商局置地立足于内地五个城市，而公司作为招商地产的海外业务平台，未来也会去外国发展。

＂现时不少内地房地产公司也去了英国、美国、新加坡等市场，我们（招商局置地）也会对海外市场进行涉足，主要立足于招商局集团已经去过的一些国家和城市。＂刘宁说。

她称，集团在海外有很多资源，招商局置地不用＂真刀真枪＂去和别人去拚，而是在已打好基础上拚，这样把握才更大。但她没有透露具体在研究哪些海外市场。

近年多家内地房地产商纷纷＂走出去＂，包括万科 、绿地集团、碧桂园 、雅居乐 等，都在海外进行投资。

此外，招商局置地今年的销售目标为100亿元人民币，公司执行董事余志良表示，公司全年的可售货量约180亿元，即全年去化率达到50-60%便可以销售达标；今年预算用于购地的资本开支约50-70亿元。

公司财务总监吴振勤表示，今年会加快资产周转，以加速现金回笼。虽然目前个别内地城市房楼有下跌趋势，但公司所在的市场地价较低，所以降价压力也较少。而本月是招商地产成立30周年，吴振勤透露公司会推出一批物业进行促销，当中包括一些商业房地产。

对于招商局集团原董事长傅育宁调任华润集团董事长，吴振勤称这不会影响母公司日后对招商局置地的注资，因新任董事长也将由集团内部产生，业务上会有延续性。