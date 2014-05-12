全球金市：现货金持稳，乌克兰紧张局势升级带动避险需求

乌克兰东部的亲俄罗斯反叛势力宣布在自治公投中大获全胜，有人称这意味着独立，其他人表示这说明该地区将最终与俄罗斯统一。当地冲突激化，对立局势已经愈发失控。

在政治和经济不确定性高的时候，黄金通常被视为避险投资。

澳新银行分析师Victor Thianpiriya称，“目前金价在平盘附近游走，”并补充称，乌克兰情势发展可能不足以引发金价大幅波动。

与此同时，实货市场买盘低迷，亦在打压黄金人气。

周五数据显示，全球第二大黄金消费国--印度4月黄金进口额较上年同期大跌74%至17.6亿美元，因进口受限。

中国国内金价较全球指标黄金溢价涨至约每盎司3美元，过去两个月多数时间都因需求疲弱而处于贴水状态。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1289.6 0.77 0.06

现货银 19.21 0.11 0.58

现货铂金 1428.9 7.1 0.5

现货钯金 802.25 4.65 0.58

COMEX期金 1289.6 2 0.16

COMEX期银 19.285 0.164 0.86

汇率

欧元/美元 1.3772

美元指数 79.798

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金