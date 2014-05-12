全球金市：现货金持稳，乌克兰紧张局势升级带动避险需求

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
乌克兰东部的亲俄罗斯反叛势力宣布在自治公投中大获全胜，有人称这意味着独立，其他人表示这说明该地区将最终与俄罗斯统一。当地冲突激化，对立局势已经愈发失控。
在政治和经济不确定性高的时候，黄金通常被视为避险投资。
澳新银行分析师Victor Thianpiriya称，“目前金价在平盘附近游走，”并补充称，乌克兰情势发展可能不足以引发金价大幅波动。
与此同时，实货市场买盘低迷，亦在打压黄金人气。
周五数据显示，全球第二大黄金消费国--印度4月黄金进口额较上年同期大跌74%至17.6亿美元，因进口受限。
中国国内金价较全球指标黄金溢价涨至约每盎司3美元，过去两个月多数时间都因需求疲弱而处于贴水状态。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1289.6 0.77 0.06
现货银 19.21 0.11 0.58
现货铂金 1428.9 7.1 0.5
现货钯金 802.25 4.65 0.58
COMEX期金 1289.6 2 0.16
COMEX期银 19.285 0.164 0.86
汇率
欧元/美元 1.3772
美元指数 79.798
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/于春红; 审校 张涛/张若琪)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。