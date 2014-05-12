《焦点》中国资本市场新“国九条”提振信心，A股牛市能否重来有待政策落实

* "新国九条"提出中国资本市场长期发展纲领

* 短期提振市场信心，A股创近两个月收盘新高

* 牛市能否重演，尚要看政策落实程度

* 炒房资金可能给大盘带来热度

作者 林琦

路透上海5月12日 - 上周五中国国务院发布促进资本市场发展的“新国九条“，令低迷许久的A股大盘周一出现近两个月来难得的大涨。尽管十年前那次”国九条“曾引发中国股市出现一轮波澜壮阔的大牛市，但本次能否同样引燃牛市尚未可知。

通过资本市场提高直接融资比重，已成未来中国企业乃至经济发展的必经之路。业内人士指出，新国九条的前景相当美好，但中国经济转型尚在继续以及新股发行注册制等重大改革还在摸索中，投资者信心不易恢复。在政策面短期的刺激效应过后，扩容压力仍是现实问题，后续政策能否落实是决定股市后市走向的的关键。

“这是一个中长期利好。首先这是一个纲领性文件，对于长期低迷的股市有提振作用，而那么多政策的逐步落实对股市亦有积极作用。”信达证券研发中心副总经理刘景德表示。

对于短期走势，他认为，“2,000点是一个政策底，这是明确的，市场底是否更低，有待检验，但是向下空间很小，大盘将来再下跌是一个机会。”

在煤炭、电力等资源股的推动下，沪综指 周一大涨2.08%，收报2,052.871点，创下3月21日以来最大的单日涨幅。此前沪指多次触及2,000点均被拉回，护盘特征浓厚。

不过亦有分析师认为，今日反弹行情难以持续。方正证券分析师陈敏指出，“老国九条”出台之后，大盘尽管上涨了逾一成，但随后市场仍出现了一年多的调整，因此并不应过高期望“新国九条”发布之后股市能够彻底扭转颓势。

上周五晚间发布的国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见共九条，包括发展多层次股票市场、规范发展债券市场、推进期货市场建设等。 同日，沪深证交所同时发布了新股网上网下发行实施细则等配套规则，为新股首次公开发行（IPO）重启扫除了障碍。

此前“新国九条”的传言已有多日，而选择目前这个时点公布，业内普遍认为其是为了对冲新股IPO即将重启的利空，亦为了给沪综指坚守2,000点提供强烈的政策信号。

**寻找牛市踪迹**

在银河证券分析师任承德看来，“新国九条”可以看作是新一届习李政府对于未来中国资本市场的改革纲领，发展思路已经确定。对中长期投资而言算是一个重大利好。

至于能否引发A股牛市，他先以老国九条为例解释道，当时中国经济处于持续高速增长中，只是投资者对于股权分置改革能否成功心存疑虑，导致股市持续低迷。直至老国九条颁布一年多后，股改取得初步成功，才引发了一轮大牛市。

2004年1月，国务院发布推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见，推进IPO核准制、推动股权分置改革、鼓励合规资金入市。公布后A股在短线反弹后，继续震荡走低，在2005年6月沪综指跌破1,000点后，出现一轮长达两年多的牛市，指数最高涨幅逾五倍。

任承德表示，目前投资者对于中国股市前景的担忧主要有两点：第一是注册制改革能否成功，这可能要到明年才能见分晓；其次是中国经济结构转型能否成功，这也需要时间来观察，当前则要看中国政府的微刺激能否使经济保持在合理区间内。

虽然长牛目前尚未见踪影，但是他对短线反弹持乐观态度，“技术面与政策面的共震，向上概率很大，...估计这一轮反弹可能会跨越2-3个月，幅度在10%以上。“

国内最大券商中信证券最新策略报告则认为，IPO重启冲销了新国九条的利好，政策微刺激难抵经济下行。政策力度的实际兑现会弱于市场预期，也会弱于实体经济回稳的实际需要，经济出现短期失速的概率在上升，股市依然处于震荡下行的通道中。

而一些市场人士用倒推法求证”新国九条“潜在的利好效应，逻辑就是中国经济目前迫切需要资本市场配合。

华泰证券首席策略研究员徐彪在其微博中指出，中国经济若要维持7%的较快增长速度，就必须在某些部门持续加杠杆。但在当前地方政府债务泡沫、房地产泡沫以及部分制造业产能过剩泡沫下，金融机构杠杆率很难承受新一轮大幅上行的地步。

他认为，在完成地方债务风险治理前，债权融资的路正越走越窄，必须大力拓展股权融资，因此新国九条提出了注册制和发展多层次的资本市场。但发挥资本市场的融资功能，前提是要市场有活力，要有赚钱效应。

”在过去几十年的时间里，管理层从来没有像现在这样，如此渴望大幅提升股权融资规模。“他感叹道。

**资金面之辩**

未来中国资本市场的融资需求将会大增，业内对此并无异议，但多空双方都似乎从中寻找到了支持自身立场的论据。

任承德指出，“新国九条”希望推动资本市场的混合所有制经济改革，以及鼓励并购重组，这无疑会给大量上市公司提供题材和机会，这种政策东风或会给市场带来燎原之火，吸引外围资金源源不断入市。

至于资金从哪儿来，他说，目前国内房地产市场出现持续低迷，大量炒房资金将会撤离，只有资本市场才有这么大体量容纳这些炒房资金。只要一些政策导火索或合适契机，股市造血机制将会恢复。

“新国九条”已提出，引入更多长期投资资金，支持全国社会保障基金积极参与资本市场投资，支持社会保险基金、企业年金、职业年金、商业保险资金、境外长期资金等机构投资者资金逐步扩大资本市场投资范围和规模。但有业内人士指出，引资尚需要有一些配套政策配合。

“时间调整那么久了，否极泰来，而且市盈率和市净率都低到这程度了。”刘景德持更乐观的态度，预计未来股市将震荡上升。

而陈敏则表示对新国九条是否具备实质性利好存疑，”如果只从资金面的角度来看，利空的成分也不少。”他称，“还需要有一些政策来对冲这种负面的影响，要不然的话，资本市场很难承受这么快、这么大节奏的扩容。”

随着新股网上网下配售规则等IPO配套规则上周五颁布后，暂停三个多月的新股IPO近日即将重启。一些业内人士估计，今年IPO融资总量可能会突破二千亿元。

长江证券分析师宋中庆指出，“新国九条”已酝酿多时，此时出台主要是为了配合IPO顺利重启，扩容压力将是未来绕不开的一道槛。

“市场已被伤害得太深了，投资者都没有什么信心了。”他称。

确实，无论是资金还是投资信心，都是一个健康的股市不可或缺的。（完）