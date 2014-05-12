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货币新闻 | 2014年 5月 12日 星期一 15:24 BJT

表格：瑞士3月零售销售较上年同期增长3.0%，2月修正为增长1.2%

路透苏黎世5月12日 - 瑞士联邦统计局周一公布，2014年3月实质零售销售较上年同期上升3.0%。经季节调整的3月零售销售较前月上升1.0%。

经通胀调整年变动率

3月 2月

总计 3.0 1.2

扣除燃料的销售 3.1 1.3

食品、饮料和烟草 0.8 0.1

非食品销售 4.0 1.5 （完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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