版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 12日 星期一 15:26 BJT

《汇市简讯》欧元/美元虽上涨，但等待逢高出脱者众

0708GMT

* 空头回补主导欧洲盘初市况

* 周五低点为1.3745，今日低点为1.3749，均距离甚具影响力的100日移动均线1.3740不远

* 空头期望升温，1.3785-95有逢高抛售者等候

* 今日无重要数据，焦点在于技术面偏空以及对欧洲央行的预期

* 1.3810有大量期权到期，将使得1.3800上方走势胶着的预期升温，并使逢高卖出压力加剧 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐