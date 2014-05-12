《汇市简讯》欧元/美元虽上涨，但等待逢高出脱者众

* 周五低点为1.3745，今日低点为1.3749，均距离甚具影响力的100日移动均线1.3740不远

* 今日无重要数据，焦点在于技术面偏空以及对欧洲央行的预期

* 1.3810有大量期权到期，将使得1.3800上方走势胶着的预期升温，并使逢高卖出压力加剧 (完)