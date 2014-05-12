更新版 1-新债招标：中国农发行三期债结果明显低于二级，新债延续火热势头

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
* 农发行各期债结果明显低于二级
* 新债发行延续热络势头
* 现券走势趋稳，与一级有所背离 (新增市场评论及更多背景)
路透上海5月12日 - 中国银行间市场现券周一恢复稳势，但下午农发行招标的一、三、五年三期固息债，结果较二级均低出约10个基点(bp)，延续了上周以来的火热势头。
交易员称，若明日公开市场操作不对资金面产生明显影响，部分机构配置需求仍将对新债形成支撑，一二级分化现象可能还会持续。
北京一银行交易员表示，农发行三期债结果较二级偏低，“一二级有10个点利差啊。二级(收益率)下的动力不够，大家不敢做了。”
银行间债市上周五10年政金债收益率一度创出近七个月新低。市场人士表示，流动性预期仍偏乐观，各类机构竟先入市令债券需求热络，进而推动前期踏空机构加快入场节奏，环环互动，力推一二级收益率大幅下行。
北京一券商研究员认为，正常情况下，政策性金融债发行会继续向好。但还要关注明天公开市场正回购操作规模，以及到期央票是否会续做。
“一个是央票是否续发，一个是公开市场发行量。估计(央票)即使续发，量也不大，但发和不发的影响差别还是有的。”该研究员指出。
央行公开市场明日将有400亿元人民币三年期央票到期。自去年7月，央行开始对绝大多数到期的三年期央票进行到期续做。
银行间市场固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，一、三、五年品种最新收益率分别为4.4876%、4.8690%和4.9262%。
具体发行条款如下：
30期第二次增发 34期 35期
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发行规模 50亿元 50亿元 50亿元
中标利率(收益率)4.4158% 4.77% 4.82%
投标倍数 3.18倍 2.95倍 2.88倍
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标方式 1年：单一价格中标(荷兰式)
3/5年：单一利率中标(荷兰式)
缴款日 5月16日 5月15日 5月15日
起息日 4月16日 5月15日 5月15日
发行期 5/13-5/16 5/13-5/15 5/13-5/15
上市日 5月20日 5月21日 5月21日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
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上述新债中，一年品种为农发行今年第30期债券 第二次增发，票面利率4.75%；三年和五年期分别为今年第34期和35期金融债。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
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