更新版 1-新债招标：中国农发行三期债结果明显低于二级，新债延续火热势头

* 农发行各期债结果明显低于二级

* 新债发行延续热络势头

* 现券走势趋稳，与一级有所背离 (新增市场评论及更多背景)

路透上海5月12日 - 中国银行间市场现券周一恢复稳势，但下午农发行招标的一、三、五年三期固息债，结果较二级均低出约10个基点(bp)，延续了上周以来的火热势头。

交易员称，若明日公开市场操作不对资金面产生明显影响，部分机构配置需求仍将对新债形成支撑，一二级分化现象可能还会持续。

北京一银行交易员表示，农发行三期债结果较二级偏低，“一二级有10个点利差啊。二级(收益率)下的动力不够，大家不敢做了。”

银行间债市上周五10年政金债收益率一度创出近七个月新低。市场人士表示，流动性预期仍偏乐观，各类机构竟先入市令债券需求热络，进而推动前期踏空机构加快入场节奏，环环互动，力推一二级收益率大幅下行。

北京一券商研究员认为，正常情况下，政策性金融债发行会继续向好。但还要关注明天公开市场正回购操作规模，以及到期央票是否会续做。

“一个是央票是否续发，一个是公开市场发行量。估计(央票)即使续发，量也不大，但发和不发的影响差别还是有的。”该研究员指出。

央行公开市场明日将有400亿元人民币三年期央票到期。自去年7月，央行开始对绝大多数到期的三年期央票进行到期续做。

银行间市场固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，一、三、五年品种最新收益率分别为4.4876%、4.8690%和4.9262%。

具体发行条款如下：

30期第二次增发 34期 35期

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发行规模 50亿元 50亿元 50亿元

中标利率(收益率)4.4158% 4.77% 4.82%

投标倍数 3.18倍 2.95倍 2.88倍

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标方式 1年：单一价格中标(荷兰式)

3/5年：单一利率中标(荷兰式)

缴款日 5月16日 5月15日 5月15日

起息日 4月16日 5月15日 5月15日

发行期 5/13-5/16 5/13-5/15 5/13-5/15

上市日 5月20日 5月21日 5月21日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

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