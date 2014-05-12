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市场报道 | 2014年 5月 12日 星期一 15:32 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑今为操作英镑者的观察重点

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* 对于操作英镑者而言，欧元/英镑为今日观察重点

* 欧元/英镑在欧洲早市盘初创下2014年新低0.8155英镑

* 接下来受关注的是0.8150的障碍位，投机客希望能够触发该价位下方的停止单

* 英镑上档的主要障碍，在于已经存在大量的投机客多单

* 对于英镑/美元多头而言，21日均线切入位1.6836可能相当关键

* 200小时均线切入位1.6902为阻力所在。英镑走势可能落后于欧元/美元主导的跌势(完)

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