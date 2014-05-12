日股业绩：夏普预计2014/15财年营业利润将下降，因日圆疲软效应减退

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透东京5月12日 - 日本夏普 公布3月31日止财年净利为116亿日圆(1.1405亿美元)，达到了上财年亏损5,450亿日圆后银行提供46亿美元援助的条件。
夏普称，目标是在2014/15财年录得净利300亿日圆，但估计本财年营业利润将下滑，因过去一年日圆趋弱带来的的益处减弱，太阳能电池产量回落也将损及获利。
夏普预计，截至2015年3月的本财年营业利润将下降7.9%至1,000亿日圆(9.8319亿美元)，根据汤森路透Starmine的15名分析师平均估计，营业利润为987亿日圆。
夏普股价今年迄今跌去22.4%，日股日经指数 同期下跌13.1%。夏普在周一公布财报之前收盘持平于259日圆。(完)
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
路透新加坡4月25日 - 能源与大宗商品贸易商维多公司的亚洲部门负责人周二称，油价2017年可能在每桶约51-64美元的区间波动，受供应过剩影响，不大可能触及每桶70美元。