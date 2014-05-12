日股业绩：夏普预计2014/15财年营业利润将下降，因日圆疲软效应减退

路透东京5月12日 - 日本夏普 公布3月31日止财年净利为116亿日圆(1.1405亿美元)，达到了上财年亏损5,450亿日圆后银行提供46亿美元援助的条件。

夏普称，目标是在2014/15财年录得净利300亿日圆，但估计本财年营业利润将下滑，因过去一年日圆趋弱带来的的益处减弱，太阳能电池产量回落也将损及获利。

夏普预计，截至2015年3月的本财年营业利润将下降7.9%至1,000亿日圆(9.8319亿美元)，根据汤森路透Starmine的15名分析师平均估计，营业利润为987亿日圆。