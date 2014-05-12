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市场报道 | 2014年 5月 12日 星期一 15:38 BJT

《汇市简讯》欧元/美元多头将停止单设在日线云区下方

0728 GMT

* 宽阔的一目均衡云区为欧元/美元多头提供了最后一道防线

* 我们依然在1.3760处做多，因预期欧元料反弹

* 停止单仍设在1.3695，这里位于日线云区底部1.3722的下方

* 周五出现的大型空头蜡烛型态继续令欧元/美元现汇严重承压

* 浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/ryb39v

(编译 高琦 审校 张涛)
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