台湾汇市：台币实质交投区间偏弱整理，受疲弱台股拖累

* 台股疲弱拖累台币区间偏弱整理 * 短线暂且消化出口商抛汇卖需 * 明日实质交投区估在30.110-30.180 路透台北5月12日 - 台币兑美元 周一实质交投区间偏弱整理。交易员认为，受累于台股 表现疲软，市场忧心外资卖超台股幅度恐扩大并进一步撤出，令台币主交投趋弱盘整，不过出口商在台币贬破 30.14抛汇意愿积极，短线料台币暂在30.14附近盘整，静待进一步消息面指引。 汇银人士指出，由于此前台币实质交投皆处30.10下方，因此台币盘初贬破30.14便吸引出口商进场抛汇， 预料短线暂且消化出口商卖需，而外资虽微幅扩大卖超台股，但午后外资资金流向尚未明朗，近期台币主交投 料在30.14附近稍作整理，后续关注外资在台股操作动向。 “消化出口商抛汇卖需让台币僵在30.14附近。〞一大型本地银行交易员说。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间在30.110-30.180；今日台币实质交易区间主要在30.090-30.152， 上日则在30.085-30.126。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略较上日缩减；一个 月远汇报价 盘后报价则已来到30.115/30.145左右，上日纽约盘收在30.085。 台湾股市 周一收跌0.91%，创一周收盘低位，台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超63 .95亿台币，连两日卖超共计120.41亿台币。 金管会主委曾铭宗周一早上在陪同立法院财政委员会委员赴证券交易所视查时表示，经过清查，目前台湾 上市柜公司投资TRF(目标可赎回远期合约/外汇累计期权)曝险金额为583亿台币，未实现损失为19亿台币。 本周全球重要经济事件及数据： 5/12(一)：美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话、美国4月联邦预算； 5/13(二)：美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济展望讲话、美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克 尔在研讨会致词、美国4月零售销售、美国Redbook连锁店销售、美国企业库存； 5/14(三)：欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许讲话、美国抵押贷款市场指数； 5/15(四)：美联储主席叶伦在全国小型企业周活动讲话、日本央行总裁黑田东彦讲话、美国4月消费者物 价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国4月工业生产、台湾上市柜企业公布首季财报截止日； 5/16(五)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济演讲、欧洲央行执委科尔发表演说、美国4 月房屋开工年率、美国4月建筑许可年率、美国路透/密西根大学消费者信心指数5月初值、美国ECRI经济领先 指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.192 30.175 30.090-30.192 30.175 4.53 6.56 元太外汇经纪公司 30.190 30.172 30.134-30.190 30.172 2.99 3.04 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.170/-0.150 -0.185/-0.165 (完)