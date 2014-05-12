中俄能源：Gazprom向中国供气的协议接近完成--俄罗斯副部长

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透莫斯科5月12日 - 俄罗斯能源部副部长Anatoly Yanovsky周一表示，天然气生产商Gazprom 向中国供气的协议接近完成。该协议已经准备了很长时间。
“我们希望谈判能如期完成，”Yanovsky对记者表示。再过一周多时间，总统普京将访问中国。“该协议，我想说，已经准备好了98%。”
Gazprom是俄罗斯最大的天然气生产商，10多年前就在与中国谈判供气协议。该公司4月时表示，计划在本月完成协议。(完)
(编译 张涛；审校 田建华)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。