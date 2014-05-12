金属期市：LME期镍受供应忧虑提振跳升近5%，期铜触及两个月高位

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
“市场影响因素有乌克兰情势，以及印尼持续的供应限制，”澳洲国民银行分析师James Glenn称。
伦敦商品交易所(LME)期镍一度触及2012年2月以来最高位20,870美元，0701GMT报每吨20,650，仍上涨3.7%。
中国和日本的镍买家竞相抢购以确保供应，因价格飙涨及供应短缺疑虑，使不锈钢厂商对精炼金属和矿石长期合同的需求双双上升。
一名交易商表示，中国内地的镍价格持续高于LME价格。
LME三个月期铜 攀升1.3%至每吨6,830美元，创3月7日以来最高。
上海期交所主力8月期铜 上涨2%，触及两个月高位每吨48,020元人民币，结算价报48,010元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/王翔琼；审校 田建华/艾茂林)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。