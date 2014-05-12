金属期市：LME期镍受供应忧虑提振跳升近5%，期铜触及两个月高位

“市场影响因素有乌克兰情势，以及印尼持续的供应限制，”澳洲国民银行分析师James Glenn称。

中国和日本的镍买家竞相抢购以确保供应，因价格飙涨及供应短缺疑虑，使不锈钢厂商对精炼金属和矿石长期合同的需求双双上升。