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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 16:04 BJT

金属期市：LME期镍受供应忧虑提振跳升近5%，期铜触及两个月高位

“市场影响因素有乌克兰情势，以及印尼持续的供应限制，”澳洲国民银行分析师James Glenn称。

伦敦商品交易所(LME)期镍一度触及2012年2月以来最高位20,870美元，0701GMT报每吨20,650，仍上涨3.7%。

中国和日本的镍买家竞相抢购以确保供应，因价格飙涨及供应短缺疑虑，使不锈钢厂商对精炼金属和矿石长期合同的需求双双上升。

一名交易商表示，中国内地的镍价格持续高于LME价格。

LME三个月期铜 攀升1.3%至每吨6,830美元，创3月7日以来最高。

上海期交所主力8月期铜 上涨2%，触及两个月高位每吨48,020元人民币，结算价报48,010元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/王翔琼；审校 田建华/艾茂林)
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