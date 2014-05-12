中国债市：利率互换陡峭化上行，表现较现券平淡续关注资金面走向

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透上海5月12日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一陡峭化上行，尽管近期现券走势火爆，但资金利率相对平稳，IRS表现相对平淡，短期市场变化仍关注资金面及央行公开市场正回购利率的走向。
“都上了，长端稍微多点，五年有5个bp(基点)，”上海一银行交易员称。
上海一券商交易员并指出，IRS此前先于现券收益率下行，目前其与现券的利差仍偏大，加上资金利率暂未现向下突破的迹象，公开市场正回购利率又保持稳定，这制约了IRS的向下空间，
不过她并认为，短期内利率互换上行动力同样不足，一方面资金预期较为稳定，再现骤然收紧的可能性很小，另一方面，通胀保持较低水平，IRS短端和长端均看不到持续反弹的理由。
银行间资金市场周一主要期限质押式回购加权利率 小幅波动；三个月shibor持续走低。市场人士表示，当前资金面尚好，短期限资金供给充裕，仍可以小幅折价拆入；不过，预计市场将逐步因季节性因素趋收敛，虽预期偏乐观，但仍要紧盯央行操作。
中国4月CPI同比涨幅降至2%下方的18个月低点，主要是受鲜菜和猪肉价格下跌推动。分析人士认为这些因素皆难以持续，预计未来CPI仍将在2-2.5%之间徘徊，使得目前略偏宽松货币政策得以延续更长时间。。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.4793/3.5933 3.6360/3.7193 3.8140/3.8930 3.9280/4.0220 3.9407/4.2007
上日 3.4540/3.5720 3.5867/3.6620 3.7438/3.8125 3.8590/3.9500 3.8773/4.1393
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变动 +0.0253/+0.0213 +0.0493/+0.0573 +0.0702/+0.0805 +0.0690/+0.0720 +0.0634/+0.0614
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年4月人民币IRS成交的名义本金总额约3,280.52亿元，较3月的3,234.55亿略增。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。