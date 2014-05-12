中国债市：利率互换陡峭化上行，表现较现券平淡续关注资金面走向

路透上海5月12日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一陡峭化上行，尽管近期现券走势火爆，但资金利率相对平稳，IRS表现相对平淡，短期市场变化仍关注资金面及央行公开市场正回购利率的走向。

“都上了，长端稍微多点，五年有5个bp(基点)，”上海一银行交易员称。

上海一券商交易员并指出，IRS此前先于现券收益率下行，目前其与现券的利差仍偏大，加上资金利率暂未现向下突破的迹象，公开市场正回购利率又保持稳定，这制约了IRS的向下空间，

不过她并认为，短期内利率互换上行动力同样不足，一方面资金预期较为稳定，再现骤然收紧的可能性很小，另一方面，通胀保持较低水平，IRS短端和长端均看不到持续反弹的理由。

银行间资金市场周一主要期限质押式回购加权利率 小幅波动；三个月shibor持续走低。市场人士表示，当前资金面尚好，短期限资金供给充裕，仍可以小幅折价拆入；不过，预计市场将逐步因季节性因素趋收敛，虽预期偏乐观，但仍要紧盯央行操作。

中国4月CPI同比涨幅降至2%下方的18个月低点，主要是受鲜菜和猪肉价格下跌推动。分析人士认为这些因素皆难以持续，预计未来CPI仍将在2-2.5%之间徘徊，使得目前略偏宽松货币政策得以延续更长时间。。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.4793/3.5933 3.6360/3.7193 3.8140/3.8930 3.9280/4.0220 3.9407/4.2007

上日 3.4540/3.5720 3.5867/3.6620 3.7438/3.8125 3.8590/3.9500 3.8773/4.1393

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变动 +0.0253/+0.0213 +0.0493/+0.0573 +0.0702/+0.0805 +0.0690/+0.0720 +0.0634/+0.0614

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。