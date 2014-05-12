中国能源：国家能源局称将把监管范围拓宽至油气、煤炭等领域

标题新闻：日本首相安倍晋三料将在4月27日访俄期间会晤俄总统普京--克里姆林宫
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路透北京5月12日 - 中国国家能源局周一发布能源监管行动计划（2014-2018年），明确提出拓展监管范围，从机构重组前的电力监管拓展到了油气、煤炭等领域，并针对不同领域的实际情况，确定了不同的监管目标和任务。
能源局网站刊登的新闻稿称，国家能源局将重点加强六方面的监管，包括监管能源政策和规划、项目落实情况；加强能源市场秩序监管；突出能源垄断环节监管。
同时，强化安全监管和能源供应保障；深化能源行业节能减排监管；加强能源服务民生和普遍服务监管。特别是将加强对能源政策、规划、计划和项目落实情况的监管，开展能源政策法规执行情况专项调研或检查。
“对国家能源规划、计划执行情况定期开展综合性评价，加强能源项目的全过程监管，防止‘未批先建’、‘已核未建’和‘批建不一’等现象，保障能源项目建设规范有序。”新闻稿称。(完)
详情请点选中国能源局网站（here） (发稿 侯向明； 审校 沈燕/张喜良)
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路透新加坡4月25日 - 油价周二收复了一些失地，中止之前连续六个交易日的下滑态势。但市场仍然承压，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将能控制住供应过剩。
路透香港4月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，第一商业银行为太宇股份有限公司安排5,100万美元五年期贷款，并担任此案的牵头行兼簿记行。