重发-欧洲金融市场：英国公债与德国公债间利差创下逾15年来新高

(重发以跟上红条)

路透伦敦5月12日 - 英国及德国10年期公债收益率(殖利率)利差周一扩大至1998年以来新高，交易商扩大押注两地官方政策利率前景背道而驰。

0759GMT，英国10年期公债收益率 上涨近5个基点至一个月高点2.733%，导致其与德国10年期公债收益率 的利差扩大超过3个基点至126.6个基点，此为1998年8月以来首见。

英国两年期 与五年期公债收益率 升至2011年年中以来的最高，分别报0.804%及2.046%。

Monument Securities固定收益策略师Marc Ostwald表示，“英国公债市场有很大程度反映英国央行将在通胀报告记者会上发表更为强硬说法的预期。”(完)

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