银行观点：货币贬值有利于澳洲拓展中国葡萄酒市场--澳洲国民银行

路透香港5月12日 - 澳洲国民银行 周一称，虽然近期澳洲对中国的葡萄酒出口销售不振，但受惠于澳元贬值，加上中国的人均消耗量基数偏低，形势利好中期增长。

澳国银发表最新《农业商业商品摘要》显示，于2007年至2012年期间，中国的澳洲葡萄酒进口量增加144%。随着中国的中产阶级日渐扩大，加上对奢侈品的渴求，令中国已位居全球葡萄酒总消耗量的第五位，而且更有望在未来数年赶上德国及意大利，跻身成为三大葡萄酒消耗国之一。

摘要并指出，2013年，中国已经成为全球最大的红酒市场，消耗量达18.7亿瓶，中国的需求更推动澳洲葡萄酒的销售增长至价格范围的顶端，超出每公升10美元。

澳国银亚洲区企业银行主管暨环球消费品部主管宋大卫（David Thorn）表示，受惠于澳元贬值，发展现有市场以及物色新市场（例如中国），是澳洲葡萄酒业的焦点所在。

“过去五、六年，澳洲葡萄酒业其实经历过一场完美风暴--酿制葡萄酒专用的葡萄产量供过于求、进出口竞争激烈，还有澳元高企，但现时机会正在开始萌芽。”他说。

尽管澳洲葡萄酒公会最近公布的出口数据，反映截至今年3月为止12个月的中国出口销售不振，澳国银却认为，增长机会仍在。

该行指出，虽然销量下跌了12%，但售价则轻微上升2%，部分原因是中国中央政府不鼓励官员设宴大吃大喝。但中国目前的人均葡萄酒消耗量基数偏低，加上入息迅速增加以及对澳洲顶级葡萄酒的偏爱，意味着形势利好澳洲出口的中期增长。