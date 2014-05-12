银行观点：货币贬值有利于澳洲拓展中国葡萄酒市场--澳洲国民银行

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港5月12日 - 澳洲国民银行 周一称，虽然近期澳洲对中国的葡萄酒出口销售不振，但受惠于澳元贬值，加上中国的人均消耗量基数偏低，形势利好中期增长。
澳国银发表最新《农业商业商品摘要》显示，于2007年至2012年期间，中国的澳洲葡萄酒进口量增加144%。随着中国的中产阶级日渐扩大，加上对奢侈品的渴求，令中国已位居全球葡萄酒总消耗量的第五位，而且更有望在未来数年赶上德国及意大利，跻身成为三大葡萄酒消耗国之一。
摘要并指出，2013年，中国已经成为全球最大的红酒市场，消耗量达18.7亿瓶，中国的需求更推动澳洲葡萄酒的销售增长至价格范围的顶端，超出每公升10美元。
澳国银亚洲区企业银行主管暨环球消费品部主管宋大卫（David Thorn）表示，受惠于澳元贬值，发展现有市场以及物色新市场（例如中国），是澳洲葡萄酒业的焦点所在。
“过去五、六年，澳洲葡萄酒业其实经历过一场完美风暴--酿制葡萄酒专用的葡萄产量供过于求、进出口竞争激烈，还有澳元高企，但现时机会正在开始萌芽。”他说。
尽管澳洲葡萄酒公会最近公布的出口数据，反映截至今年3月为止12个月的中国出口销售不振，澳国银却认为，增长机会仍在。
该行指出，虽然销量下跌了12%，但售价则轻微上升2%，部分原因是中国中央政府不鼓励官员设宴大吃大喝。但中国目前的人均葡萄酒消耗量基数偏低，加上入息迅速增加以及对澳洲顶级葡萄酒的偏爱，意味着形势利好澳洲出口的中期增长。
宋大卫称，“中国的人均葡萄酒消耗量每年只有少于两公升。2013年，中国只占澳洲葡萄酒总出口量5%，但以价值计算却占13%，占有率相对较小，因此未来具有充裕的扩展空间。”（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
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