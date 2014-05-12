印度政经：股汇齐步劲扬，因出口民调料显示BJP赢得国会多数席次

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
* 印度NSE股指劲升1.7%触及纪录高位
* 印度卢比升至2013年7月以来高位
* 市场看好人民党(BJP)及友党赢得多数席次
路透孟买5月12日 - 印度股市周一升至纪录高位，印度卢比亦升至10个月高点，因市场看好出口民调将显示印度人民党(BJP)及友党将在本次大选赢得多数席次。
一般认为，以BJP为首的政党联盟若是胜出，将有助于重振印度的信心、投资及经济成长。
在国会545席次中，BJP及其主导的国家民主联盟(National Democratic Alliance)必须拿下273席，才能取得下议院多数席次，但分析师表示，只要接近这个数字，就会被视为足以组成一个稳定的政府。
从莫迪(Narendra Modi)在9月13日成为BJP的总理候选人以来，印度股市NSE指数 已经大涨17%，因市场认为BJP更亲商。
1300GMT完成投票作业后，媒体机构将发布出口民调数据，尽管以往出口民调的准确度不高，但看好BJP胜选的气氛仍然高涨。
外资顾问公司Dalton Capital Advisors执行董事UR Bhat指出，由于预期BJP将能够重振投资及扩大经济复苏，内需型类股可能走强。
“如果莫迪政府上台，基础设施、工程、水泥、电力及产业股应会上涨，”Bhat指出。
“对于出口民调最好保守看待，但很多人会把这些数字当成理由，因为这是实际开票结果前唯一的可得资讯。”
NSE指数 一度劲升1.7%，触及纪录高位6,975.70点，超越旧有高位纪录6,871.35点。
印度卢比兑美元 升至高见59.51，为2013年7月29日以来最高。上周五收报60.02/03。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。