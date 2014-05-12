印度政经：股汇齐步劲扬，因出口民调料显示BJP赢得国会多数席次

* 印度NSE股指劲升1.7%触及纪录高位

* 印度卢比升至2013年7月以来高位

* 市场看好人民党(BJP)及友党赢得多数席次

路透孟买5月12日 - 印度股市周一升至纪录高位，印度卢比亦升至10个月高点，因市场看好出口民调将显示印度人民党(BJP)及友党将在本次大选赢得多数席次。

一般认为，以BJP为首的政党联盟若是胜出，将有助于重振印度的信心、投资及经济成长。

在国会545席次中，BJP及其主导的国家民主联盟(National Democratic Alliance)必须拿下273席，才能取得下议院多数席次，但分析师表示，只要接近这个数字，就会被视为足以组成一个稳定的政府。

从莫迪(Narendra Modi)在9月13日成为BJP的总理候选人以来，印度股市NSE指数 已经大涨17%，因市场认为BJP更亲商。

1300GMT完成投票作业后，媒体机构将发布出口民调数据，尽管以往出口民调的准确度不高，但看好BJP胜选的气氛仍然高涨。

外资顾问公司Dalton Capital Advisors执行董事UR Bhat指出，由于预期BJP将能够重振投资及扩大经济复苏，内需型类股可能走强。

“如果莫迪政府上台，基础设施、工程、水泥、电力及产业股应会上涨，”Bhat指出。

“对于出口民调最好保守看待，但很多人会把这些数字当成理由，因为这是实际开票结果前唯一的可得资讯。”

NSE指数 一度劲升1.7%，触及纪录高位6,975.70点，超越旧有高位纪录6,871.35点。

印度卢比兑美元 升至高见59.51，为2013年7月29日以来最高。上周五收报60.02/03。(完)