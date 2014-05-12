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市场报道 | 2014年 5月 12日 星期一 16:01 BJT

美国个股：辉瑞研发主管敦促达成收购阿斯利康的交易

路透伦敦5月12日 - 辉瑞 研究主管Mikael Dolsten周一敦促达成收购阿斯利康 的交易。他表示，他经历过五次不同的并购活动，否认这样的重大交易会扰乱药物研发。

英国立法者们将就计划收购阿斯利康业务在5月13日和14日考验辉瑞执行长Ian Read，他们还将问询阿斯利康执行长Pascal Soriot。

英国首相卡梅伦周日表示，他在获得辉瑞保证方面取得了“非常好的进展”。然而Dolsten的言论中并没有关于保住英国科研岗位的承诺。(完) (编译 石冠兰 审校 高琦)
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