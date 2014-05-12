美国个股：辉瑞研发主管敦促达成收购阿斯利康的交易

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透伦敦5月12日 - 辉瑞 研究主管Mikael Dolsten周一敦促达成收购阿斯利康 的交易。他表示，他经历过五次不同的并购活动，否认这样的重大交易会扰乱药物研发。
英国立法者们将就计划收购阿斯利康业务在5月13日和14日考验辉瑞执行长Ian Read，他们还将问询阿斯利康执行长Pascal Soriot。
英国首相卡梅伦周日表示，他在获得辉瑞保证方面取得了“非常好的进展”。然而Dolsten的言论中并没有关于保住英国科研岗位的承诺。(完) (编译 石冠兰 审校 高琦)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。