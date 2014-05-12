离岸人民币：台湾拟与欧洲期货交易所成立债券平台，年底可望签约--柜买中心

路透台北5月12日 - 台湾柜台买卖中心周一表示，计画与欧洲期货交易所(EUREX)策略联盟，成立“人民币债券发行与交易平台”，双方可望在今年底签署合作备忘录(MOU)。

柜买中心董事长吴寿山将于本周启程前往欧洲，与伦敦与爱尔兰交易所洽商合作事宜。他表示，台湾是全球13个离岸人民币中心中，唯一与大陆有贸易顺差的地区，与欧洲结盟具有利基。

柜买中心总经理李启贤在一场活动场边对路透表示，柜买中心已与美商ICAP合作开发“外国公债交易平台”，此外，台湾期货交易所也与欧洲期货交易所创建交易台股期货与选择权的产品平台。将提供给欧洲期货交易所择一建立人民币债券平台架构。

“两边都有合作意愿，就看他们喜欢哪一种，我们都可以接受。”他说。

柜买中心副总经理黄炳钧则对路透称，与欧洲期货交易所相关执行人士或将在6月于香港展开洽谈，若相关细节与牵涉的修法问题均可克服，今年底前双方可望签署MOU。

台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。