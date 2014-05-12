离岸人民币：台湾拟与欧洲期货交易所成立债券平台，年底可望签约--柜买中心

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透台北5月12日 - 台湾柜台买卖中心周一表示，计画与欧洲期货交易所(EUREX)策略联盟，成立“人民币债券发行与交易平台”，双方可望在今年底签署合作备忘录(MOU)。
柜买中心董事长吴寿山将于本周启程前往欧洲，与伦敦与爱尔兰交易所洽商合作事宜。他表示，台湾是全球13个离岸人民币中心中，唯一与大陆有贸易顺差的地区，与欧洲结盟具有利基。
柜买中心总经理李启贤在一场活动场边对路透表示，柜买中心已与美商ICAP合作开发“外国公债交易平台”，此外，台湾期货交易所也与欧洲期货交易所创建交易台股期货与选择权的产品平台。将提供给欧洲期货交易所择一建立人民币债券平台架构。
“两边都有合作意愿，就看他们喜欢哪一种，我们都可以接受。”他说。
柜买中心副总经理黄炳钧则对路透称，与欧洲期货交易所相关执行人士或将在6月于香港展开洽谈，若相关细节与牵涉的修法问题均可克服，今年底前双方可望签署MOU。
台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。
根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)已发行总额为121亿元人民币。 惟今年以来宝岛债市场发行稀落，与点心债市场的热络产生明显落差。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
路透新加坡4月25日 - 能源与大宗商品贸易商维多公司的亚洲部门负责人周二称，油价2017年可能在每桶约51-64美元的区间波动，受供应过剩影响，不大可能触及每桶70美元。