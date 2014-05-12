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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 16:22 BJT

《全球汇市》欧元走势回稳，观望欧洲央行官员谈话

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3770 1.3757 +0.09 +0.18 1.3745

美元/日圆 101.91 101.85 +0.06 -3.22 105.30

欧元/日圆 140.27 140.15 +0.09 -3.01 144.63

美元/瑞郎 0.8861 0.8864 -0.03 -0.75 0.8928

英镑/美元 1.6872 1.6849 +0.14 +1.91 1.6556

美元/加元 1.0891 1.0893 -0.02 +2.55 1.0620

澳元/美元 0.9369 0.9360 +0.10 +5.12 0.8913

新西兰元/美元 0.8623 0.8610 +0.15 +5.08 0.8206

欧元/瑞郎 1.2203 1.2198 +0.04 -0.55 1.2271

欧元/英镑 0.8160 0.8166 -0.07 -1.65 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0175 9.0421 -0.27 +1.92 8.8474

美元/挪威克朗 5.9066 5.9120 -0.09 -2.63 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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