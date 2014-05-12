台湾央行：共发行2,187亿台币存单，存单发行余额增加103.3亿

路透台北5月12日 - 台湾央行周一公布，共发行2,187亿台币存单。与今日存单到期金额2,083.7亿相较，存单发行余额增加103.3亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,062.00

91天期 0.93 17.00

182天期 1.05 8.00

两年期 0.694* 100.00

注：*表标售加权平均利率。

央行上日共发行1,099亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,560.50亿台币。