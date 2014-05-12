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货币新闻 | 2014年 5月 12日 星期一 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月12日

路透伦敦5月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           205,325            -3,000
    锡             9,640              +135
    铅           193,475              持平
    锌           760,125            -1,050
    铝         5,303,475            -9,825
    镍           278,772              +642
    铝合金        54,180              -160
    NASAAC        62,640               -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据            库存分布               品种   库存数据         库存分布
 种                                                                      
 铜   MCU-STOCKS        <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅     MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS        <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡     MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS        <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                 金                      
 镍   MNI-STOCKS        <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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