路透专访：日本央行在放松政策方面面临“微妙”决定--内阁特别经济顾问

滨田宏一称，平衡是一种“微妙形势”。

他还称，央行在决定进一步放宽政策前，会花时间密切评估4月消费税上调的影响。

滨田宏一还表示，安倍政府应下调企业的税率，并且可能花时间慢慢考虑，以决定是否遵循计划在明年将消费税从当前的8%上调至10%。(完)