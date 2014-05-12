东欧情势：俄罗斯称尊重乌克兰东部两地区自治公投结果

路透莫斯科5月12日 - 俄罗斯周一表示，尊重乌克兰东部两地区的自治公投结果，并称应和平地执行这一结果。

乌克兰东部的亲俄罗斯反叛势力宣布在顿涅茨克和卢甘斯克的周日自治公投中大获全胜，但乌克兰当局指责此次投票是一出闹剧，欧盟则批评这次公投。(完)