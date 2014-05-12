《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3763 1.3757 +0.04 +0.13 1.3745
美元/日圆 101.96 101.85 +0.11 -3.17 105.30
欧元/日圆 140.33 140.15 +0.13 -2.97 144.63
美元/瑞郎 0.8866 0.8864 +0.02 -0.69 0.8928
英镑/美元 1.6888 1.6849 +0.23 +2.01 1.6556
美元/加元 1.0895 1.0893 +0.02 +2.59 1.0620
澳元/美元 0.9365 0.9360 +0.05 +5.07 0.8913
新西兰元/美元 0.8614 0.8610 +0.05 +4.97 0.8206
欧元/瑞郎 1.2203 1.2198 +0.04 -0.55 1.2271
欧元/英镑 0.8147 0.8166 -0.23 -1.81 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0096 9.0421 -0.36 +1.83 8.8474
美元/挪威克朗 5.9077 5.9120 -0.07 -2.61 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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