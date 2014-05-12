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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 16:52 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3763 1.3757 +0.04 +0.13 1.3745

美元/日圆 101.96 101.85 +0.11 -3.17 105.30

欧元/日圆 140.33 140.15 +0.13 -2.97 144.63

美元/瑞郎 0.8866 0.8864 +0.02 -0.69 0.8928

英镑/美元 1.6888 1.6849 +0.23 +2.01 1.6556

美元/加元 1.0895 1.0893 +0.02 +2.59 1.0620

澳元/美元 0.9365 0.9360 +0.05 +5.07 0.8913

新西兰元/美元 0.8614 0.8610 +0.05 +4.97 0.8206

欧元/瑞郎 1.2203 1.2198 +0.04 -0.55 1.2271

欧元/英镑 0.8147 0.8166 -0.23 -1.81 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0096 9.0421 -0.36 +1.83 8.8474

美元/挪威克朗 5.9077 5.9120 -0.07 -2.61 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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