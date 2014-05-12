新闻稿：中国4月末M2同比增13.2%，当月人民币贷款增7,747亿元--央行

路透上海5月12日 - (以下为中国人民银行周一公布的2014年4月份金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、月末广义货币增长13.2%，狭义货币增长5.5%

4月末，广义货币(M2)余额116.88万亿元,同比增长13.2%，比上月末高1.1个百分点，比去年同期低2.9个百分点；狭义货币(M1)余额32.45万亿元,同比增长5.5%，比上月末高0.1个百分点，比去年同期低6.4个百分点；流通中货币(M0)余额5.86万亿元,同比增长5.4%。当月净投放现金286亿元。

二、当月人民币贷款增加7,747亿元，外币贷款增加30亿美元

4月末，本外币贷款余额80.91万亿元，同比增长13.4%。人民币贷款余额75.68万亿元，同比增长13.7%，分别比上月末和去年同期低0.2个和1.2个百分点。当月人民币贷款增加7,747亿元，同比少增176亿元。分部门看，住户贷款增加2,807亿元，其中，短期贷款增加906亿元，中长期贷款增加1,901亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4,948亿元，其中，短期贷款增加568亿元，中长期贷款增加3,234亿元，票据融资增加860亿元。4月末外币贷款余额8,494亿美元，同比增长10.6%，当月外币贷款增加30亿美元。

三、当月人民币存款减少6,546亿元，外币存款增加218亿美元

4月末，本外币存款余额111.71万亿元，同比增长11.1%。人民币存款余额108.45万亿元，同比增长10.9%，分别比上月末和去年同期低0.5个和5.3个百分点。当月人民币存款减少6,546亿元，同比多减5545亿元。其中，住户存款减少1.23万亿元，非金融企业存款增加1,715亿元，财政性存款增加5,621亿元。4月末外币存款余额5,291亿美元，同比增长19.4%，当月外币存款增加218亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.72%，质押式债券回购月加权平均利率2.69%

4月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交23.67万亿元，日均成交1.13万亿元，日均成交比去年同期减少8.3%。

4月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.72%，分别比上月和去年同期高0.23个和0.22个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.69%,分别比上月和去年同期高0.21个和0.14个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生5,366亿元，直接投资人民币结算业务发生759亿元

4月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3,212亿元、2,154亿元、156亿元、603亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

--2014年4月社会融资规模统计数据报告全文：

初步统计，2014年4月份社会融资规模为1.55万亿元，比去年同期少2091亿元。其中，当月人民币贷款增加7,747亿元，同比少增176亿元；外币贷款折合人民币增加186亿元，同比少增661亿元；委托贷款增加1,576亿元，同比少增350亿元；信托贷款增加417亿元，同比少增1,525亿元；未贴现的银行承兑汇票增加787亿元，同比少增1,431亿元；企业债券净融资3,663亿元，同比多1,624亿元；非金融企业境内股票融资751亿元，同比多477亿元。2014年1-4月社会融资规模为7.18万亿元，比去年同期少7464亿元。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。