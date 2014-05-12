美国供应商眼中通用为最差车企--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律5月12日（记者 James B. Kelleher） - 通用汽车 因点火开关故障致人死亡，虽已召回260万辆车，仍陷入公关危机，现在又面临供应商的看法问题。

一项针对美国汽车行业顶级供应商的调查显示，通用汽车被认为是最不好打交道的大型车企。

这项年度调查由汽车咨询组织Planning Perspectives Inc进行，要求业内顶级供应商对他们与六大车企的关系进行打分，这六大车企的轻型汽车销量占美国总销量的比例超过85%。

受访供应商称，他们现在最不喜欢通用汽车。2008年以来，菲亚特克莱斯勒 旗下的克莱斯勒一直是最不受欢迎的大型车企。

供应商在所有关键指标上都给了通用汽车低分，包括整体可信度、沟通技巧和对知识产权的保护。

供应商们还表示，通用汽车是最不可能允许供应商涨价以弥补原材料成本意外上涨的车企。

“结果通用汽车成为了最不受供应商欢迎的客户，”Planning Perspectives Inc称。（完）