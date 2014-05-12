国际监控机构对朝鲜核试验严阵以待

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳5月9日 - 全面禁止核试验条约组织执行秘书泽博（Lassina Zerbo）周五称，如果朝鲜进行地下核试验，该组织将迅速发现地震迹象并通知成员国。
全面禁止核试验条约组织称，全球337个检测核试验的装置中，超过85%正在运行。
当被问及朝鲜核试验的可能性时，泽博对路透说道：“组织处于高度警戒的常态中。”
“我可以向你保证，我们一直都准备好在任何时间、任何地点发现任何东西。我们准备好面对任何类型的试验或事件。”
核试验几乎立即出现的首个迹象可能是地震波；而发现放射性微量元素可能耗时数周，也有可能找不到放射性微量元素。
2013年2月，朝鲜进行了核试验，全面禁止核试验条约组织在约两个月后发现了放射性气体。
泽博表示，全面禁止核试验条约组织仍是唯一一个发现放射性气体的机构。
朝鲜3月称，不排除进行”新形式“的核试验。
泽博称：“我希望这些都是传言，希望他们不会越过红线进行第四次核试验。国际社会已经对他们发出了警告。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
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