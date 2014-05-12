国际监控机构对朝鲜核试验严阵以待

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳5月9日 - 全面禁止核试验条约组织执行秘书泽博（Lassina Zerbo）周五称，如果朝鲜进行地下核试验，该组织将迅速发现地震迹象并通知成员国。

全面禁止核试验条约组织称，全球337个检测核试验的装置中，超过85%正在运行。

当被问及朝鲜核试验的可能性时，泽博对路透说道：“组织处于高度警戒的常态中。”

“我可以向你保证，我们一直都准备好在任何时间、任何地点发现任何东西。我们准备好面对任何类型的试验或事件。”

核试验几乎立即出现的首个迹象可能是地震波；而发现放射性微量元素可能耗时数周，也有可能找不到放射性微量元素。

2013年2月，朝鲜进行了核试验，全面禁止核试验条约组织在约两个月后发现了放射性气体。

泽博表示，全面禁止核试验条约组织仍是唯一一个发现放射性气体的机构。

朝鲜3月称，不排除进行”新形式“的核试验。

泽博称：“我希望这些都是传言，希望他们不会越过红线进行第四次核试验。国际社会已经对他们发出了警告。”（完）