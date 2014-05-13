香港房地产：政府微调双倍印花税政策，将退回印花税差额期限略为延长

路透香港5月13日 - 香港政府周二表示，建议将退回双倍印花税差额期限，延后至由正式签订购买新物业起计六个月。这将给予换楼人士有较长的时间出售原有物业。

目前，香港永久居民如先买后卖换楼，如在签订临时买卖合约起计六个月内出售原有并且为唯一的住宅单位，则可取回新旧印花税的差额（即取回一半税款）。陈家强表示，建议放宽退税期限延后至由购买新物业售卖转易契日期起计，相信有关方案已能同时兼顾购买现楼及一手楼花的换楼人士需要。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)