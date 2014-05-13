香港房地产：政府微调双倍印花税政策，将退回印花税差额期限略为延长

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港5月13日 - 香港政府周二表示，建议将退回双倍印花税差额期限，延后至由正式签订购买新物业起计六个月。这将给予换楼人士有较长的时间出售原有物业。
财经事务及库务局局长陈家强出席立法会《2013年印花税(修订)条例草案》会议上作以上表示。
目前，香港永久居民如先买后卖换楼，如在签订临时买卖合约起计六个月内出售原有并且为唯一的住宅单位，则可取回新旧印花税的差额（即取回一半税款）。陈家强表示，建议放宽退税期限延后至由购买新物业售卖转易契日期起计，相信有关方案已能同时兼顾购买现楼及一手楼花的换楼人士需要。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。