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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 17:11 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，证券业卖超4.5亿台币

路透台北5月13日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      4.00         0        +4.00
     票券业      0.50         0        +0.50
     证券业         0      4.50        -4.50
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