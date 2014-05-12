中港个股：中国石油拟以挂牌转让方式出售东部管道公司权益

路透香港5月12日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油 周一称，拟通过挂牌转让方式出售其所持东部管道公司权益，涉及的资产包括西气东输一、二线。

中石油在香港联交所一份声明中称，公司拟在上海市浦东新区注册成立一间名为“中石油东部管道有限公司”的全资子公司，注册资本为100亿元人民币，随后将所持东部管道公司100%股权通过产权交易所挂牌转让。转让后，公司将不再持有东部管道公司的股权。

“本次股权转让，有利于促进发展混合所有制经济，优化公司资産配置和融资结构，实现产权结构多元化的目的。”公告称。

中石油并称，公司拟以西气东输管道分公司管理的与西气东输一、二线相关的资产及负债，以及管道建设项目经理部核算的与西气东输二线相关的资产及负债出资设立全资子公司东部管道公司。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)