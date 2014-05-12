中港个股：中国石油拟以挂牌转让方式出售东部管道公司权益

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港5月12日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油 周一称，拟通过挂牌转让方式出售其所持东部管道公司权益，涉及的资产包括西气东输一、二线。
中石油在香港联交所一份声明中称，公司拟在上海市浦东新区注册成立一间名为“中石油东部管道有限公司”的全资子公司，注册资本为100亿元人民币，随后将所持东部管道公司100%股权通过产权交易所挂牌转让。转让后，公司将不再持有东部管道公司的股权。
“本次股权转让，有利于促进发展混合所有制经济，优化公司资産配置和融资结构，实现产权结构多元化的目的。”公告称。
中石油并称，公司拟以西气东输管道分公司管理的与西气东输一、二线相关的资产及负债，以及管道建设项目经理部核算的与西气东输二线相关的资产及负债出资设立全资子公司东部管道公司。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
路透新加坡4月25日 - 能源与大宗商品贸易商维多公司的亚洲部门负责人周二称，油价2017年可能在每桶约51-64美元的区间波动，受供应过剩影响，不大可能触及每桶70美元。