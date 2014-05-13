基金观点：企业信心增强并把重点再度投放于资本配置--富达

路透香港5月13日 - 富达国际投资最新分析师调查研究显示，企业管理层对于业务信心增强，并把重点再度投放于资本配置，因此预料市场领导者将重新聚焦于发展业务，为股东创造价值。

该项调查每年一度进行，用以量度企业信心水平，并识别未来几年影响全球经济及投资市场的长远投资主题。本期调查于今年初访问了富达128名位于欧洲及亚洲的分析师。

结果显示，他们所研究的企业当中，有43%对来年企业表现的信心比去年加强或显着加强，反映出市场在经历一段长时间的不确定性和管理层的审慎态度后，经济复苏的力度强劲，并终于回归到“基本面”。

此外，追踪成熟市场的分析师信心较强，而追踪金融、工业和非必需消费品类股票的分析师最具信心，认为管理层将在未来一年投资于公司业务。

富达亚太区股票研究部主管Leon Tucker指出，“今年的调查发现企业管理层对于业务信心增强，并把重点再度投放于资本配置。我们预料市场领导者将重新聚焦于发展业务，特别是制药和科技等一些重视知识产权的行业。”

能达到最佳资本配置的企业可以为股东创造价值，富达相信，这一点将反映在股票市场的表现上。

调查并显示，企业管理层普遍预期维持资本开支不变(43%)或适度上升(36%)，基于这种审慎乐观的情绪，企业开始将其资产负债表上持有的部份现金重点投资于有利股东的活动，补强并购及增加派息，而非十分进取的资本开支增长。

对比亚洲，美国和欧洲在资本开支方面的回应较为正面，反映新兴国家因美国缩减量宽而面对的一些障碍。尽管如此，预期只有日本企业的资本开支将高度集中于业务增长。

从固定收益的角度来看，随着杠杆水平攀升和估值收紧，信贷周期已进入成熟的阶段。事件风险将成为未来12个月信贷投资者的关注焦点，并且在债券市场中分出表现优秀及逊色者。

富达定收益部投资总监Gregor Carle说，“虽然资产负债表的基本因素有转差的情况，但仅26%的分析师认为企业的财务状况紧张。研究结果显示，中国是企业财务转弱的主要地区，情况与内地出现信贷扩张的迹象一致。然而，鉴于中国政府对于流动性的强劲支持，我们认为信贷危机不会出现。”（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)