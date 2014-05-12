重温稿-《中国新债预测》国开行五期债有望继续向好，收益率预测均值低于二级

* 招标品种: 国开行增发第8-12期固息金融债

* 期限及金额上限：1/3/5/7/10年均不超过60亿元

* 招标时间: 1/3/5年：5月13日9:30-10:30；7/10年：5月13日9:30-11:10

* 受访人数: 9位(券商、银行)

* 预测区间: 4.40%-4.55%；4.75%-4.90%；4.80%-4.97%；4.87%-5.10%；4.88%-5.17%

* 预测均值: 4.44%；4.79%；4.86%；4.96%；5.00%

路透上海5月12日 - 中国国家开发银行 周二将增发五期固息债（俗称“福娃债”）。路透调查显示，今日现券热情消退走势趋稳，新债表现一枝独秀。若没有更多不利因素扰动，明日福娃债收益率有望继续低于二级，唯其中长债偏离幅度稍逊。

现券收益率上周五出现大幅回落，今日整体变化不大。但农发行下午招标的一、三、五年固息债，中标利(收益)率分别为4.4158%、4.77%和4.82%，低于二级约10个基点(bp)。

北京一券商分析师认为，新债发行“感觉可能还是中小机构需求较强。明天可能还是有一部分机构会抢，估计还是类似(今天农发债)的情况。”

不过也有交易员对一级能否延续火爆表示担忧，加之央行公开市场操作仍有一定不确定性，明日五年以内国开债可能会较农发债最新结果有所上调。

“二级没动，市场(对农发行结果)认可度不高呢。”华南一银行交易员表示。

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/7/10年最新收益率分别为4.5360%、4.8603%、4.9026%、5.0073%和5.0418%。

国开行明日招标的福娃债，将原来的7-11期组合微调为8-12期，其中12期为上周一发行，亦是首个通过商业银行柜台向个人发售的政策性金融债。

各期债券具体发行条款如下：

第8-12期增发债

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发行上限 各期均为不超60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：5月13日9:30-10:30

7/10年： 5月13日9:30-11:10

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 5月15日

起息日 1年：5月9日

3/5/7/10年：4月8日

分销期 5月14日-5月15日

上市日 1年：5月19日

3/5/7/10年：5月21日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第8-12期债此前发行情况如下：

三年 五年 七年 10年 一年

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票面利率 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67% 4.50%

(加权) (加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- 5.6765% -- --

(加权) (加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% 5.6668% -- --

(加权) (加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337% --

(加权) (加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262% --

(加权) (加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918% --

(加权) (加权)

5/5发行中标收益率 -- -- -- -- 4.5314%

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.1921% 5.2466% --

(加权) (加权)