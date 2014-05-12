中国电力：7月起淘汰类水泥企业用电价格每千瓦时加价0.40元--发改委

路透北京5月12日 - 中国国家发改委日前下发通知称，决定自今年7月1日起，对淘汰类水泥企业实行更加严格的差别电价政策，在现行电价基础上每千瓦时加价0.40元人民币。

发改委网站周一刊登新闻稿称，将对明确淘汰的利用水泥立窑、干法中空窑/立波尔窑、湿法窑生产熟料的企业，其用电价格在现行目录销售电价基础上每千瓦时加价0.40元。

"各地可在上述规定基础上进一步扩大实施范围，提高加价标准，”发改委称。

发改委还要求进一步加强水泥生产线生产许可证管理，凡不符合国家产业政策的水泥生产线，一律不予以换（发）生产许可证。

发改委称，下一步还将研究制定对其他水泥企业实施基于综合电耗水平的阶梯电价政策，促进行业技术水平进步，提高能源资源利用效率。(完)

欲览更多详情，请点击国家发改委网站 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)