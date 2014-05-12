欧洲央行：中期通胀预估将是政策行动关键因素--副总裁冈斯坦西欧

他指出，欧洲央行正在考虑一系列可能的措施，但拒绝就央行在6月会议上可能采取何种行动作出推测。

他说，欧洲央行正密切关注欧元强势。“这当然是我们不能也不会忽略的问题，但(汇率)不是也不能作为我们的政策目标，”他表示。(完) (编译 蔡美珍/王翔琼；审校 艾茂林)