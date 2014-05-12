中国经济：资本帐户逆差对中国来说将是件好事--央行金融研究所所长

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透北京5月12日 - 中国人民银行金融研究所所长金中夏周一表示，资本帐户逆差对中国来说将是件好事，因为这可以用来抵消经常帐盈余，中国无需持续累积外汇储备。
他是在北京的一个论坛上发表上述讲话的。
金中夏称，人民币的国际地位未来会随着中国经济体量的增大而继续提高，但仍然和美元不可比，在这个问题上要理智。
他同时认为，中国目前经常性和资本帐户双顺差的情况不可持续。
中国总理李克强此前在肯尼亚表示，对外贸易不平衡状态损害了中国的宏观经济，中国巨额的外汇储备实际上是国家的一个沉重负担。 (完)
(编译 侯向明；审校 张喜良)
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
路透新加坡4月25日 - 能源与大宗商品贸易商维多公司的亚洲部门负责人周二称，油价2017年可能在每桶约51-64美元的区间波动，受供应过剩影响，不大可能触及每桶70美元。