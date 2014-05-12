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货币新闻 | 2014年 5月 12日 星期一 18:30 BJT

欧洲经济：通胀料维持低于1%一段时间--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧

路透维也纳5月12日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一称，通胀可能将在一段时间内维持在1%以下。

另外，根据APA新闻社，欧洲央行管委诺沃特尼表示，单凭降息可能不足以对抗低通胀。(完)
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