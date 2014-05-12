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市场报道 | 2014年 5月 12日 星期一 18:11 BJT

《汇市简讯》债市表现及市场交投淡静料不利于欧元/美元空头

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* 欧元/美元小跌，受到欧元/英镑卖盘的轻微牵连，欧元/英镑已跌破0.8150

* 市场交投淡净，很有可能朝到期的期权价位1.3750-60间移动

* 欧洲央行会议后欧元/美元空头集结，但债市并非如此

* 两年期美国公债/德国公债间利差报26个基点，欧洲央行会议前报30基点以上，这显示出欧元空头应该留心

* 成交量温和升温，反映出投机客赶忙规避下跌风险(完)

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