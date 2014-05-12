《汇市简讯》债市表现及市场交投淡静料不利于欧元/美元空头

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
0940GMT
* 欧元/美元小跌，受到欧元/英镑卖盘的轻微牵连，欧元/英镑已跌破0.8150
* 市场交投淡净，很有可能朝到期的期权价位1.3750-60间移动
* 欧洲央行会议后欧元/美元空头集结，但债市并非如此
* 两年期美国公债/德国公债间利差报26个基点，欧洲央行会议前报30基点以上，这显示出欧元空头应该留心
* 成交量温和升温，反映出投机客赶忙规避下跌风险(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。