更新版 1-中国数据：4月M2增速超预期快速反弹，政策放松空间不大

* 4月新增贷款低于预期，M2增速快速反弹

* 表外融资继续收敛，发债等表内方式补足

* 当前还是政策观望期，大幅放松空间不大 (更新更多细节及分析师评论)

路透北京/上海5月12日 - 中国4月新增人民币贷款低于预期，而广义货币供应量(M2)同比则迅捷反弹。机构多数预期，当前还是政策观望期，调整要视经济数据而定，大幅放松空间不大。

此外，4月社会融资规模在1.5万亿左右的水平，基本符合市场预期；委托贷款等表外融资继续收敛，由债券发行等表内方式补足。

"M2增速回升值得关注，从总量看，去年4月M2环比是下降的，今年4月份则是上升的，这是最大的变化。其他数据如新增贷款基本符合预期，不太理想，主要是金融机构还是比较谨慎。"澳新银行中国经济师周浩称。

他并指出，从资产端看是符合预期的，而从负债这端来看，目前还看不太清楚。货币政策暂时仍会比较平稳，不会有太大变化。

中国央行周一公布数据显示，4月新增人民币贷款7,747亿元，低于路透调查中值的8,800亿元；4月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.2%，高于12.2%的路透调查中值，而上月12.1%的增速曾创出有数据记录以来新低。

此外，2014年4月中国社会融资规模为1.55万亿元，比去年同期少2,091亿元。

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽认为，表外融资的萎缩似乎有用债券补足的倾向。4月信托和委托贷款合计占单月社会融资规模的比例为12.86%，创2012年7月以来的新低，而当时是一轮政策放松的起点；4月债券融资则新增3,663亿，为历史次高水平，仅次于2013年3月的3,870亿。

中金债券研究则指出，M2与存款增速背离，存款偏低制约社融增速回升，非标转标取得阶段性成果，政策仍需要有针对性地提高广义流动性而非狭义流动性。

央行数据显示，当月人民币存款减少6,546亿元，同比多减5,545亿元。其中，住户存款减少1.23万亿元，非金融企业存款增加1,715亿元，财政性存款增加5,621亿元。

中金认为，总体来看，目前社融和M2的增速仍偏低，较为宽松的狭义流动性向广义流动性的传导效率受到非标限制、贷款额度限制以及存款分流等因素制约，一些有针对性的政策放松可能比简单的降准增加狭义流动性更为有效。（完）

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)