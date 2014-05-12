俄罗斯称尊重乌克兰东部两地区自治公投结果

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月12日 - 俄罗斯周一表示，尊重乌克兰东部两地区的自治公投结果，并称应和平地执行这一结果。
乌克兰东部的亲俄罗斯反叛势力宣布在顿涅茨克和卢甘斯克的周日自治公投中赢得压倒性胜利，但乌克兰当局指责此次投票是一出闹剧，欧盟则批评这次公投。
“我们尊重顿涅茨克和卢甘斯克地区人民的意愿，期待公投结果以对话的文明方式得到实际执行，暴力不会重现，”克里姆林宫在声明中称。
上周曾呼吁分离主义者推迟公投的俄罗斯总统普京尚未对公投发表评论。
克里姆林宫强调，尽管有人试图阻止公投，但参加投票的人非常多。
“我们谴责使用武力，包括针对平民使用重型武器，”克里姆林宫在声明中称。
克里姆林宫的声明并未提到根据公投结果采取行动的任何计划细节。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
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