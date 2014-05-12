俄罗斯称尊重乌克兰东部两地区自治公投结果

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月12日 - 俄罗斯周一表示，尊重乌克兰东部两地区的自治公投结果，并称应和平地执行这一结果。

乌克兰东部的亲俄罗斯反叛势力宣布在顿涅茨克和卢甘斯克的周日自治公投中赢得压倒性胜利，但乌克兰当局指责此次投票是一出闹剧，欧盟则批评这次公投。

“我们尊重顿涅茨克和卢甘斯克地区人民的意愿，期待公投结果以对话的文明方式得到实际执行，暴力不会重现，”克里姆林宫在声明中称。

上周曾呼吁分离主义者推迟公投的俄罗斯总统普京尚未对公投发表评论。

克里姆林宫强调，尽管有人试图阻止公投，但参加投票的人非常多。

“我们谴责使用武力，包括针对平民使用重型武器，”克里姆林宫在声明中称。

克里姆林宫的声明并未提到根据公投结果采取行动的任何计划细节。（完）