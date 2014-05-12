CNH动态：离岸受人民币中间价跌至8个月低点牵动走弱，料近期仍弱势

路透香港5月12日 - 在人民币中间价跌至八个月低点带动下，离岸人民币现汇 周一小跌，尾盘跌幅有所加快。交易员认为，近日人民币料仍会呈弱势格局。

离岸人民币现汇 全天交易平静，无买卖大单，多空双方均交易谨慎，全天波动仅在60个点子内。

“今天交易平淡，人民币尾盘整体跟着CNY上去了一波（走跌），整体趋势还是往上，李克强总理今天强调中国外储太多，向市场释放信号，料中国资本项下贸易项下失衡会慢慢改善，这样人民币未必会高歌猛进的升值。”一位中资行交易员称。

中国总理李克强日前在肯尼亚表示，对外贸易不平衡状态损害了中国的宏观经济，中国巨额的外汇储备实际上是国家的一个沉重负担。

截止今年3月底，中国外汇储备达3.95万亿美元；上周公布的中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增长0.8%，当月贸易顺差184.5亿美元。

自年初至上月末人民币已大幅下挫3.5%。一位外资行交易员称，近日包括高盛等投行机构纷纷预测，由中国央行一手策划的人民币创纪录跌势或已告终结，但他表示怀疑。

“外资行统一认为下半年人民币会继续升值，但眼前中国数据不具备往回升的走势，且中国央行近期的操作思路有点逆主流，还是需要观察接下来几个月贸易项下、银行净结售汇的数据再做判断。“上述外资行交易员称。

本地时间下午5:50时，离岸人民币现汇 报6.2401，较上一交易日的6.2345跌56点子或0.09%，全日在6.2338-6.2401间波动。

在岸人民币兑美元即期汇率 收低0.15%至6.2375，创一周收盘低点。人民币中间价 报6.1625，跌至8个月低点。

多数新兴市场货币周一下跌，一些投资者对这些货币上周的涨势进行获利了结。不过，印度卢比兑美元触及近10个月高位，因该国主要反对党料将在议会选举中大获全胜。

全球汇市上， 欧元周一走势回稳， 美元兑英镑 仅下跌逾0.1%，仍接近长期阻力位1.70美元。美元兑日圆 持平。（完）

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